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07. 12. 2019

Белый дом призвал прекратить расследование по импичменту

 
Белый дом призвал демократов Палаты представителей Конгресса прекратить расследование в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на письмо юрисконсульта американской администрации Пэта Сиполлоне.
 
Таким образом Белый дом ответил на приглашение принять участие в слушаниях по импичменту от главы юридического комитета нижней палаты Джерролда Надлера, которое было направлено Трампу 29 ноября.
 
Американского лидера до 6 декабря попросили дать ответ относительно участия его адвоката в слушаниях.
 
Сиполлоне в ответ заявил, что демократы "этим фарсом потеряли слишком много времени Америки".
 
"Вы должны прекратить это расследование сейчас и не тратить больше времени на дополнительные слушания", − подчеркнул он.
 
Напомним, юридический комитет Палаты представителей проведет новые слушания в рамках процедуры импичмента 9 декабря. В четверг, 5 декабря, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси поручила Надлеру подготовить официальные обвинения в отношении Трампа.
 
Ранее Комитет по вопросам разведки Палаты представителей рассмотрел и одобрил 300-страничный доклад по результатам расследования в рамках импичмента президента США.

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Источник: korrespondent.net
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