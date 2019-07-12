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07. 12. 2019

Грета Тунберг признала, что экоактивисты пока ничего не добились

 
Шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая прибыла в Мадрид для участия в 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата, считает, что растущая популярность экологических движений пока не приводит к должным последствиям. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщило испанское издание El Pais.
 
Тунберг призналась, что "если посмотреть с определенной точки зрения, мы ничего не добились".
 
Во время выступления на пресс-конференции она отметила, что к движениям за защиту климата примыкает все больше людей, но в то же время резко высказалась о политиках.
 
"Мы (экоактивисты − ред.) растем все больше и больше, и к нашим голосам прислушиваются все больше и больше, но, конечно, это не приводит к политическим действиям. Я надеюсь, что мировые лидеры осознают безотлагательность в разрешении климатического кризиса", − отметила Тунберг.
 
За последний год 16-летняя шведская школьница получила широкую известность. Она активно выступает за защиту окружающей среды и призывает к незамедлительным решительным действиям для борьбы с изменениями климата.
 
За свою деятельность Тунберг стала одним из лауреатов премии За целесообразное жизнеобеспечение, известную как "альтернативный Нобель". Также она получила детскую премию мира.

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Источник: korrespondent.net
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