Президент заявил о "другом плане" по контролю над границей

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона имеет свой, "другой план" передачи контроля над границей на Донбассе, однако не стал раскрывать его подробности. Об этом глава государства сказал в эфире программы Свобода слова Савика Шустера 6 декабря.

По словам Зеленского, детали по границе, которые подписал в Минске пятый президент Петр Порошенко, "очень сложные".

"Моя позиция очень простая: в момент выборов на временно оккупированном Донбассе, в этот момент Украина должна полностью контролировать нашу границу − украинскую границу", − пояснил глава государства.

Он подчеркнул, что точно будет говорить о границе на встрече нормандской четверки в Париже, но при этом признал, что достичь договоренностей будет сложно. Также президент отказался раскрыть детали, с которыми едет на переговоры, чтобы не оказаться "безоружным".

"У нас, скажу вам честно, другой план по поводу границы, каким образом это передается, как и когда Украина контролирует свою границу с РФ", − отметил Зеленский.

Отвечая на вопрос о том, хочет ли украинская сторона изменить, по крайней мере в этой части Минские соглашения, президент сказал, что пока не готов говорить на эту тему. По его словам, это может негативно повлиять на встречу нормандском формате и даже сорвать ее.

Зеленский также подтвердил, что осенью 2020 года планиует провести местные выборы на Донбассе одновременно с выборами на всей территории Украины.

Напомним, саммит лидеров нормандской четверки по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет в Париже 9 декабря.

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Источник: korrespondent.net