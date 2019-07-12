В Мадриде прошел многотысячный марш с требованием принять меры по борьбе с климатическими изменениями. В нем приняли участие шведская экоактивистка Грета Тунберг, представители индейских народов и организаций Greenpeace, Экологи в действии, Альянс за климат, 2020 Восстание за климат, движения Пятницы ради будущего, пишет El Pais.

По данным организаторов Марша за климат – конфедерации экологических групп Экологи в действии, к акции примкнули более полумиллиона человек.

"Сегодня мы говорим о марше за климат #6DPorElClima, в рамках которого более 500 тысяч человек вышли на улицы", – говорится в Twitter Экологов в действии.

При этом испанская полиция сообщила только о 15 тысячах участников.

Cмотрите фотогалерею: В Мадриде прошел многотысячный Марш за климат

Напомним, Тунберг приехала в Мадрид на поезде из Лиссабона, куда она прибыла на частном катамаране Vagabonde. Плавание, начавшееся от берегов США, продлилось три недели. Грета Тунберг признала, что экоактивисты пока ничего не добились Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата проходит в Мадриде со 2 по 13 декабря под председательством Чили. Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата проходит в Мадриде со 2 по 13 декабря под председательством Чили.

В ней принимают участие представители почти 200 стран, на мероприятие аккредитовались около 30 тысяч человек. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net