Зеленский допускает амнистию на Донбассе

Зеленский также подчеркнул, что не намерен вести прямые переговоры с сепаратистами, однако выступает за включение в переговорную группу по Донбассу представителей переселенцев с неподконтрольных территорий.
В МИД очертили перспективы амнистии сепаратистов
Напомним, саммит лидеров нормандской четверки по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет в Париже 9 декабря.
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Источник: korrespondent.net
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