Зеленский допускает амнистию на Донбассе

Президент Владимир Зеленский не исключает возможность амнистии для сепаратистов, но только после вывода войск с Донбасса и обеспечения безопасности. Об этом глава государства сказал в эфире программы Свобода слова Савика Шустера 6 декабря.

"Когда мы увидим после "Нормандии", что действительно у нас есть возможность, если выводятся войска, незаконные формирования, если у нас действительно будет безопасность на той территории, если у нас появится возможность проводить выборы, мы будем говорить об амнистии. Амнистия людей на руках которых нет крови ", − подчеркнул Зеленский .

Зеленский также подчеркнул, что не намерен вести прямые переговоры с сепаратистами, однако выступает за включение в переговорную группу по Донбассу представителей переселенцев с неподконтрольных территорий.

В МИД очертили перспективы амнистии сепаратистов

Напомним, саммит лидеров нормандской четверки по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет в Париже 9 декабря.

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Источник: korrespondent.net