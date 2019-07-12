Премьер анонсировал обновление Соглашения об ассоциации с ЕС

В 2021 году состоится обновление Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Об этом 6 декабря заявил премьер-министр Алексей Гончарук после встречи с председателем комитета по иностранным делам Европарламента Дэвидом Макалистером, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы не имеем никакого сомнения, что европейский вектор Украины является правильным выбором, и Украина будет продолжать двигаться в этом направлении", − отметил премьер. Он указал, что визит делегации Европарламента "демонстрирует, что в ЕП будет сильная поддержка проевропейского вектора и в следующем политическом сезоне". Как подчеркнул Гончарук, одна из задач, которая стоит перед украинским правительством − обновление Соглашения об ассоциации между Украиной Евросоюзом, которое должно состояться в 2021 году.

"Мы изучаем все пункты этого соглашения для того, чтобы вместе с нашими коллегами сделать его максимально эффективным, удобным и успешным для обеих сторон. Для Украины, безусловно, евроинтеграция является свершившимся выбором, и она подтверждает свою эффективность", − указал глава Кабмина.

По его словам, Украину в частности, интересует "промышленный безвиз" – ACAA agreement – "договоренности, которые позволят нашему бизнесу свободно торговать с европейским коллегами".

Кабмин назвал приоритеты в евроинтеграции

Ранее сообщалось, что правительство внесло изменения в План мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net