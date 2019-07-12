Итоги 06.12: День ВСУ и выступление Зеленского

Появились подробности саммита нормандской четверки в Париже

Саммит лидеров нормандской четверки по урегулированию ситуации на Донбассе начнется в Париже 9 декабря в 17.00 по киевскому времени.

Переговоры продлятся три часа, затем запланирована совместная пресс-конференция.

Перед началом саммита канцлер Германии Ангела Меркель планирует провести двусторонние встречи с президентами Украины и России.

Российский лидер Владимир Путин также планирует провести в Париже двусторонние встречи с Эммануэлем Макроном, Владимиром Зеленским и Ангелой Меркель.

Корреспондент.net собрал информацию о подготовке к нормандской встрече.

Венецианская комиссия вынесла решение по России в ПАСЕ

Европейская комиссия За демократию через право пришла к выводу, что России не должны отказывать в полномочиях в Парламентской ассамблее Совета Европы из-за аннексии Крыма.

При этом комиссия подтвердила, что и у самого Совета Европы, и у его государств-членов "есть четкое обязательство не признавать аннексию, явно или неявно".

Президент посетил передовую на Донбассе в день ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Донецкую область посетил места дислокации военного подразделения, которое выполняет задачи в зоне проведения Операции объединенных сил.

Глава государства пообщался с военными и пообещал им сделать все необходимое, чтобы приблизить Вооруженные Силы Украины к стандартам НАТО.

Венецианская комиссия раскритиковала украинский закон о языке

Венецианская комиссия, которая рассматривала закон Украины о языке, пришла к выводу, что Киев должен добиваться баланса в языковой политике для того, чтобы языковая проблема не стала источником межэтнической напряженности в стране.

Эксперты предлагают украинским властям пересмотреть Закон о государственном языке и подготовить Закон о меньшинствах в консультации со всеми заинтересованными сторонами.

Зеленский выступил в эфире Свободы слова Савика Шустера

Президент Владимир Зеленский в предверии нормандской встречи выступил в программе Свобода слова Савика Шустера.

Глава государства, в частности, заявил, что у Украины на переговорах сильная позиция и он ничего не боится.

Зеленский подтвердил, что проведет личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и намерен привезти с нормандской встречи "понимание и ощущение, что действительно все хотят постепенно закончить эту трагическую войну".

Также президент сообщил, что осенью 2020 года планирует провести местные выборы на Донбассе одновременно с выборами на всей территории Украины, рассказал о "другом плане" передачи контроля над границей и допустил амнистию сепаратистов, "на руках которых нет крови".

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Источник: korrespondent.net