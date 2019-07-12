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07. 12. 2019

Зеленский созывает заседание СНБО перед встречей в Париже

В субботу, 7 декабря, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) проведет закрытое заседание по предварительному решению украинской президента Владимира Зеленского перед встречей в нормандском формате в Париже 9 декабря. Об этом сообщает пресс-центр СНБО.

"Президент Украины Владимир Зеленский в среду провел совещание с представителями органов сектора безопасности и обороны Украины. По итогам совещания принято решение провести в субботу, 7 декабря, закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, СНБО на этой неделе уже собирался 3 декабря. Тогда сообщалось, что  Зеленский четко очертил свою позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем.

Также сообщалось, что Кабмин намерен внести на рассмотрение СНБО предложения о введении новых санкций в отношении России.

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Источник: korrespondent.net
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