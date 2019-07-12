Лента RSS
Подписаться на ленту
07 декабря 2019, суббота, 10:21
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,35
07. 12. 2019

Филарет – Епифанию: Спасибо, что не выкинули на улицу

Почетный патриарх Филарет ответил на решение Синода Православной церкви предоставить ему право пожизненного проживания в здании на Пушкинской и создать религиозную комиссию, которую он возглавит. Это решение Филарет прокомментировал в своем заявлении, обнародованном в пятницу, 6 декабря.

"Спасибо Предстоятелю Блаженнейшему митрополиту Епифанию и Священному Синоду Православной Церкви Украины, что... проявили ко мне милость: не выкинули 90-летнего Патриарха на улицу, как собирались это сделать, а оставили пожизненно проживать в помещении Киевской патриархии", - говорится в заявлении.

Также Филарет заявил, что слова митрополита Епифания о завершении ликвидации УПЦ КП являются ложью, добавив, что "церковь нельзя ликвидировать".

Он отметил, что за Киевский Патриархат "будут бороться до последнего".

Ранее сообщалось, что в составе Православной церкви Украины создали религиозную организацию в форме миссии, которую возглавит патриарх. Синод ПЦУ также утвердил гарантии обеспечения патриарху Филарету.

Ранее сообщалось, что процедура ликвидации Киевского патриархата завершена. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Не так страшен торт, как количество свечек.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.