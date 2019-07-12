Сутки в ООС: ранены двое военных

В течение минувших суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня. Боевые травмы получили двое украинских военных. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщает пресс-служба ООС.

Отмечается, что противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты осуществили шесть обстрелов:

дважды вблизи Авдеевки - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

у Водяного и Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку от Николаевки - со станковых противотанковых гранатометов;

вблизи Новогнатовки - из СПГ и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север зафиксировано восемь вражеских обстрелов:

дважды неподалеку от Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

четыре раза у Луганского - из минометов калибра 82 мм, СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Троицкого - со станковых противотанковых гранатометов;

вблизи Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вчера, 6 декабря, боевые травмы получили два военнослужащих Объединенных сил.

С начала текущих суток сепаратисты огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

Напомним, вчерашние сутки на Донбассе начались с мощных обстрелов. В этот день в Украине отмечали День ВСУ.

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Источник: korrespondent.net