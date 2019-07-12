НБУ готовит законопроект по защите ПриватБанка

Национальный банк Украины готовит законопроект, который сделает невозможным возврат неплатежеспособных банков их бывшим владельцам. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в интервью РБК-Украина, которое было опубликовано в субботу, 7 декабря.

Так, отвечая на вопрос, идет ли работа над изменениями законодательства, чтобы сделать невозможным возвращение Приватбанка его экс-владельцу Игорю Коломойскому, что является ключевым вопросом в переговорах с Международным валютным фондом, Гончарук ответил, что НБУ разрабатывает соответствующий законопроект.

"НБУ действительно разрабатывает такие законодательные инициативы и правительство сотрудничает с НБУ в этих проектах в рамках рабочих встреч. Эти решения призваны обезопасить налогоплательщиков от возможных негативных последствий судебных решений в отношении банков, которые были выведены НБУ с рынка. Нацбанк был основным разработчиком этого текста, и когда он будет принят, мне трудно прогнозировать, но это вопрос ближайшего будущего", - рассказал он.

Также глава правительства отметил, что сейчас между Украиной и МВФ продолжаются переговоры относительно формата будущей программы.

"Кейс Приватбанка для подавляющего большинства людей является показательным. Но еще больший вес этот кейс имеет с точки зрения создания экономической угрозы", - отметил Гончарук.

Он подчеркнул, что задача правительства остается неизменной - защищать интересы украинцев, в том числе защищая макроэкономическую и финансовую стабильность.

Ранее сообщалось, что Кабмин стал владельцем 100% акций ПриватБанка.

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Источник: korrespondent.net