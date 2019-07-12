На Львовщине сотрудники банка украли у клиентов 1,5 млн

Во Львовской области пятерых сотрудников одного из банков подозревают в систематической краже денег клиентов. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что им выдвинуты подозрения в краже средств клиентов на сумму больше 1,5 млн грн.

Во время расследования установлено, что на протяжении 2015-18 годов указанные сотрудники банка проводили незаконные операции по переводу средств с депозитных счетов клиентов на их текущие счета без ведома и согласия клиентов, а в дальнейшем снимали деньги в банкоматах.

Организатором группы оказалась 50-летняя руководительница банковского отделения, указано в сообщении полиции.

Ранее сообщалось, что в Виннице кассирша в банке почти год воровала деньги с карт пенсионеров.

А в Канаде банк простил клиентам все долги. Эксперты считают, что это связано с уходом американского банка из Канады, из-за чего администрирование долга стало нерентабельным.

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Источник: korrespondent.net