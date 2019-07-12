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07. 12. 2019

Дело Маркива: Еврокомиссию просят направить наблюдателей на апелляцию

Известный итальянский политик, бывший заместитель министра иностранных дел Италии, а ныне секретарь политической партии +Европа, Бенедтто Делла Ведова просит Еврокомиссию направить наблюдателей на апелляционный процесс. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Соответствующее письмо Делла Ведова направил письмо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и европейскому комиссару по вопросам юстиции Дидье Рейндерсу.

В письме политик перечисляет противоречия и лишенные смысла эпизоды в решение суда Павии, вынесенного после судебного разбирательства, который ничего не доказал ни об ответственности Маркива, ни об ответственности украинских военных, и был оглашен без всякого следствия на месте преступления.

"Исходя из этого, секретарь +Европа просит президента фон дер Ляйен и комиссара Рейндерса обеспечить присутствие наблюдателей от Европейской комиссии в апелляционном процессе", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 12 июня итальянский суд приговорил нацгвардейца Маркива к 24 годам тюрьмы за якобы убийство итальянского фотографа на Донбассе. 

После этого Генеральная прокуратура Украины заявила о "страшной ошибкой" в связи с приговором Маркива. Заместитель генпрокурора Украины указал на три факта, которые свидетельствуют о невиновности украинского нацгвардейца.

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Источник: korrespondent.net
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