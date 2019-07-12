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07. 12. 2019

Сепаратисты передали тело убитого снайпера СБУ

Представители незаконных вооруженных формирований передали украинской стороне тело погибшего 1 декабря сотрудника спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины Дмитрия Каплунова. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщил народный депутат Роман Костенко в Facebook.

"Героя Украины полковника Каплунова Дмитрия передали нам! Спасибо всем, кто приложил усилия!", - написал он.

Он также призвал провести расследование, чтобы установить, почему его тело оказалось у врага.

"Давайте похороним воина и разберемся, почему его тело оказалось в руках врагов! Ибо есть правило: "Запрещается оставлять убитых и раненных товарищей в расположении противника"", - добавил депутат.

Накануне сообщалось, что сепаратисты до сих пор не вернули тело погибшего офицера Альфы.

Напомним, в ночь на 1 декабря группа спецназа управления Альфа СБУ выполняла боевую задачу по ведению разведки и наблюдению в "серой зоне" в районе села Староласпа Донецкой области. При переходе группы после успешного выполнения задач произошел подрыв на мине, Каплунов погиб на месте. Его тело пришлось временно оставить в "серой зоне", и его забрали сепаратисты.

А 4 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову (посмертно).

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Источник: korrespondent.net
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