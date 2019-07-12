Гончарук о рыке земли: Не надо ломать через колено

Проведение референдума о продаже земли позволит обществу сохранить доверие к правительству. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в интервью РБК-Украина, которое было опубликовано в субботу, 7 декабря.

Гончарук отметил, что на данный момент общество боится открытия рынка земли, а проведение референдума даст возможность понять, что без решения общества правительство не будет принимать никакого решения.

"Это проявление доверия друг к другу. Зеленский обещал, что когда он придет к власти, он будет прислушиваться к мнению людей", - сказал Гончарук.

Он отметил, что открытие рынка земли позволит украинцам получить большие инвестиции, больший доход, большую стоимость земли, быстрый приход технологий и экономический рост. При этом, как отметил Гончарук, проведением референдума правительство решило не ломать население насильно.

"Давайте сделаем первый шаг, вам продемонстрируют, что ничего страшного не происходит, вы сохраните к нам доверие и следующий шаг мы делаем вместе", - сказал премьер.

Гончарук отметил, что сейчас дискуссия уже идет не о том, надо ли открывать рынок земель. Сейчас уже дискутируют о роли иностранцев, что по мнению премьера, является огромным шагом вперед.

Напомним, в закон о рынке земли перед вторым чтением добавят запрет на продажу ее иностранцам.

Ранее в Раде заявили, что референдум по рынку земли состоится только через 2-3 года после принятия закона.

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Источник: korrespondent.net