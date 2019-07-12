В субботу, 7 декабря, под председательством Президента Владимира Зеленского происходит заседание Совета национальной безопасности и обороны накануне встречи в нормандском формате, сообщает пресс-служба главы государства.

"Накануне саммита в нормандском формате Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что встреча, на которой присутствуют все члены СНБО, проходит в закрытом режиме в Офисе главы государства.

Cмотрите фотогалерею: Зеленский проводит заседание СНБО перед Парижем

Напомним, СНБО на этой неделе уже собирался 3 декабря. Тогда сообщалось, что Зеленский четко очертил свою позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем.

Также сообщалось, что Кабмин намерен внести на рассмотрение СНБО предложения о введении новых санкций в отношении России.

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Источник: korrespondent.net