Заседание СНБО перед Парижем: появились детали

На закрытом заседании Совета нацбезопасности и обороны во главе с президентом Владимиром Зеленским избрали основной сценарий реинтеграции временно неподконтрольных территорий Донбасса. Об этом во время пресс-конференции по результатам заседания заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в субботу, 7 декабря.

Так, по словам Данилова, во время заседания СНБО выбрали основной сценарий возвращения оккупированных территорий Донбасса, который будет воплощаться.

"Сегодня на заседании СНБО было принято один из сценариев (реинтеграции - ред.), который сегодня будет воплощаться в жизнь как основной на это время. Сценарий реинтеграции, имеется в виду возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Есть ключевые моменты, которые на повестке дня", - рассказал он.

Секретарь СНБО отметил, что вторым вопросом была территориальная оборона Украины. Ответственным за направление территориальной обороны был назначен Сергей Кривонос.

"Второй вопрос, который обсуждался - это вопрос, связанный с территориальной обороной. Кривонос назначен ответственным за это направление. До 31 декабря должна быть полностью закончена ситуация, связанная с этим вопросом. И мы имеем понимание, что все, кто на сегодняшний день имеют желание приобщиться к территориальной обороны, все добровольцы, которые имеют желание принять в этом участие - будут в ближайшее время привлечены к этому вопросу", - заявил Данилов.

Кроме того, во время заседания СНБО обсуждался вопрос кибербезопасности в стране. Данилов добавил, что Украина каждый день сталкивается с атаками на киберпространство.

"Третий вопрос, что было на рассмотрении - это вопрос по кибербезопасности. Кибербезопасность - очень важный на сегодняшний день момент. Мы ежедневно чувствуем атаки с определенных территорий на наше киберпространство", - добавил он.

По словам серкетрая СНБО, "в этих трех вопросах принято единогласное решение".

"Мы работаем", - подытожил Данилов.

Саммит лидеров нормандской четверки по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет в Париже 9 декабря. Накануне Зеленский подтвердил личную встречу с Путиным в ходе переговоров в нормандском формате в Париже.

Встреча года. Мир готовится к саммиту в Париже

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Источник: korrespondent.net