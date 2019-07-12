Гончарук рассказал о планах по приватизации в следующем году

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабмин планирует в 2020 году провести приватизацию Центрэнерго, а также других предприятий на сумму в 12 млрд грн. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина в субботу, 7 декабря.

По его словам, планируется малая и большая приватизация, каждая из которых принесет в госбюджет по 6 млрд гривен. Среди предприятий, которые планируют продать, точно будет Центрэнерго.

Гончарук отметил, что цифры в 12 млрд основываются на оценке Фонда государственного имущества. При этом о конкретных стадиях приватизации не сообщил.

"Могу лишь сказать, что задача - максимально ускорить процессы подготовки к приватизации без потери качества. Что будет продано первым, что вторым, что третьим, мне сказать трудно. Но 6 млрд гривен - не космическая цифра", - сказал премьер.

Как сообщалось, Кабмин продал гособъектов на 100 миллионов. Крупнейший среди проданных государственных объектов - это оптовый рынок в городе Бровары, который был продан за 44,5 млн гривен.

Также была озвучена первая пятерка госпредприятий на приватизацию. Во многих государственных предприятиях высокая долговая нагрузка, многие из них являются участниками судебных процессов.

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Источник: korrespondent.net