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07. 12. 2019

СНБО не исключает эскалацию на Донбассе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что СНБО не исключает эскалацию конфликта на Донбассе после грядущей встречи нормандской четверки. Об этом он заявил на пресс-конференции по результатам закрытого заседания в субботу, 7 декабря.

По словам Данилова, в СНБО рассматривают все варианты развития событий после нормандского саммита, включая эскалацию конфликта на Донбассе. Однако, он добавил, что это будет зависеть от результатов встречи лидеров в Париже.

Саммит лидеров нормандской четверки по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет в Париже 9 декабря. Накануне Зеленский подтвердил личную встречу с Путиным в ходе переговоров в нормандском формате в Париже.

Сегодня Зеленский созвал заседание СНБО перед встречей в Париже. Заседание прошло в закрытом режиме в офисе президента Украины. На ней присутствовали все члены СНБО.

Заседание СНБО перед Парижем: появились детали

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Источник: korrespondent.net
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