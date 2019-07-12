Витренко ответил Медведеву насчет транзита газа

Забрать исковые требования в Стокгольмском арбитраже без адекватной компенсации и простить Газпрому $3 млрд долгов ради соглашения по транзиту газа через Украину невозможно. Об этом заявил исполнительный директор НАК Нафтогаз Украина Юрий Витренко в Facebook в субботу, 7 декабря.

По его словам, исполнение решения Стокгольмського арбитража - это часть "договоренностей", которые были достигнуты в 2009 году.

"Нафтогаз и Газпром согласились в контракте, что решение арбитража является "окончательным и обязательным для исполнения". Поэтому "нулевой вариант" - это прежде всего выполнить решение арбитража, чтобы задолженность Газпрома перед Нафтогазом равна нулю. Демонстрируя всем конструктивность своей позиции, мы даже согласны взять этот долг газом", - заявил Витренко.

Напомним, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что для достижения соглашения относительно транзита российского газа Украина должна отказаться от решения Стокгольмского арбитража о долгах Газпрома.

Ранее Газпром направил Нафтогазу официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на один год. При этом российская компания требует отказаться от судебных исков, а также возобновить прямые закупки газа. Нафтогаз в своем ответе отказался списывать 3 млрд долларов долга российской компании.

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Источник: korrespondent.net