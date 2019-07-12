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07. 12. 2019

ДТП в Белой Церкви: два человека пострадали

Два легковых автомобиля столкнулись в Белой Церкви в Киевской области, в результате чего два человека были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции области в субботу, 7 декабря.

ДТП произошло 7 декабря около 14 часов. Автомобиль Ford Fiesta допустил лобовое столкновение с Chevrolet Lacetti.

"По словам очевидцев 27-летний водитель Ford выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем Chevrolet, под управлением 47-летнего мужчины. В результате ДТП две пассажирки Chevrolet были госпитализированы в больницу", - сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП. Авария случилась на глазах у пограничников, которые как раз ехали на тренинг по оказанию первой медицинской помощи.

А несколькоми днями ранее два человека погибли в ДТП с участием Porsche и маршрутки под Киевом.

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Источник: korrespondent.net
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