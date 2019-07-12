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07. 12. 2019

Сепаратисты снова обстреляли позиции ВСУ

Сепаратисты нарушили режим прекращения огня пять раз с применением запрещенных минскими договоренностями калибров вооружений, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в субботу, 7 декабря.

По данным штаба, за текущие сутки потерь в результате обстрелов среди личного состава ОС не было.

Два обстрела сил ООС были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север. В частности, неподалеку Новолуганского обстрел велся из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, возле Майорска - из минометов калибра 82 мм.

Три обстрела по позициям сил ООС противник осуществил вблизи Новоселовки Второй - из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов, возле Широкино - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия и около Павлополя - из станковых противотанковых гранатометов.

Напомним, вчерашние сутки на Донбассе начались с мощных обстрелов. В этот день в Украине отмечали День ВСУ.

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Источник: korrespondent.net
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