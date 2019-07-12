США поддержали Украину перед нормандской встречей

США заявили о непоколебимой поддержке Украины перед встречей лидеров нормандской четверки в Париже. Соответствующее заявление опубликовало посольство США в Украине в субботу, 7 декабря.

В заявлении отмечается, что США будут работать с союзниками и партнерами, чтобы и дальше заставлять Российскую Федерацию выполнять взятые на себя обязательства и начать процесс мирного восстановления полного суверенитета Украины на Донбассе.

В посольстве напомнили, что "начиная с 2014 года, США предоставили 3 млрд долларов на поддержку безопасности и других, не связанных с безопасностью, направлений".

"Наши программы помогли создать решающие инициативы, связанные с правоохранительными органами, борьбой с коррупцией, судебной реформой, реформой в оборонной сфере и развитием демократических институтов. Эта помощь предоставляется в соответствии с законами США и регулярно проверяется американскими инспекторами на самом высоком уровне", - говорится в заявлении.

Также дипломаты подчеркнули, что долговременный успех и устойчивость Украины зависит от ее приверженности реформам, в частности борьбе с коррупцией.

"Мы будем стоять бок о бок с Украиной, пока она борется с российской агрессией, укрепляет верховенство права, создает здоровый инвестиционный климат, реформирует оборонный сектор, борется с дезинформацией и принимает необходимые меры для обеспечения окончательной победы над тех, кто стоит на стороне справедливости и достоинства", - говорится в заявлении.

Саммит лидеров нормандской четверки по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет в Париже 9 декабря. Накануне Зеленский подтвердил личную встречу с Путиным в ходе переговоров в нормандском формате в Париже.

Сегодня Зеленский созвал заседание СНБО перед встречей в Париже. Заседание прошло в закрытом режиме в офисе президента Украины. На ней присутствовали все члены СНБО.

Заседание СНБО перед Парижем: появились детали

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Источник: korrespondent.net