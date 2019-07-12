Опубликован новый отчет Конгресса США по делу об импичменте Трампа

Новый отчет по делу об импичменте президента США Дональда Трампа опубликовал Комитет по вопросам судопроизводства Палаты представителей США в субботу, 7 декабря.

Документ под названием Конституционные основания для импичмента президента анализирует историю, цель и значение статьи об импичменте, что содержится в Конституции Штатов. Именно на этой основе контролируемая Демократической партией Палата представителей США - нижняя палата парламента - хочет объявить импичмент Дональду Трампу.

"Президент Трамп злоупотребил своей властью, предал нашу национальную безопасность и нарушил наш избирательный процесс для своей личной выгоды. Конституция определяет только одно средство исправления такого преступления - импичмент", - заявил глава Комитета по вопросам судопроизводства демократ Джерольд Надлер.

Отчет не формулирует конкретных обвинений против американского президента - этот вопрос члены Комитета будут решать отдельно. Обнародованный документ призван разъяснить юридическую сторону процедуры импичмента с учетом предыдущего опыта.

Напомним, 3 декабря Комитет по вопросам разведки Палаты представителей рассмотрел и одобрил 300-страничный доклад по результатам расследования в рамках импичмента Трампа.

В документе утверждается, что Трамп пытался заручиться помощью иностранного государства, чтобы повысить свои шансы на переизбрание, а также инициировал "беспрецедентную" кампанию, пытаясь помешать Конгрессу.

Накануне на слушаниях в юридическом комитете Конгресса выступили четыре профессора, являющиеся экспертами по правовым вопросам. Они должны помочь комитету определить, можно ли предъявить Трампу обвинения, влекущие за собой импичмент, на основании собранных данных.

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Источник: korrespondent.net