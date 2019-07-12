В Ираке неизвестные открыли стрельбу по протестующим: 25 погибших

Неизвестные открыли стрельбу по протестующим в Багдаде, Ирак, в результате чего погибли 25 человек. Об этом сообщает AP в субботу, 7 декабря.

"Иракские чиновники заявили, что в субботу число жертв возросло до 25 погибших и 130 раненых после кровавой ночи нападений со стороны неизвестных боевиков на антиправительственных демонстрантов в столице", - говорится в сообщении.

Расстрелы начались в ночь на субботу и продолжались до самого утра. Трое из погибших были стражами порядка, а остальные - демонстрантами, заявили местные чиновники.

Напомним, 28 ноября в Наджафе во время демонстраций протестующие подожгли консульство Ирана. Сотрудники дипучреждения успели убежать из здания буквально перед тем, как туда ворвались протестующие.

За время протестов в Ираке, начиная с 1 октября, погибли уже более 400 человек, тысячи получили ранения. 1 октября тысячи иракцев вышли на улицы, призывая провести масштабные политические реформы и прекратить влияние Ирана на Ирак. Силы безопасности регулярно используют боевые патроны и слезоточивый газ для разгона демонстраций, что приводит к большим жертвам.

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Источник: korrespondent.net