Трамп высоко оценил свои отношения с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп считает, что отношения между ним и северокорейским главой Ким Чен Ыном являются хорошими, сообщают зарубежные СМИ.
Напомним, 30 июня президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в третий раз – на демаркационной линии между Южной и Северной Кореей. Они договорились о возобновлении контактов на рабочем уровне.
В октябре рабочие делегации США и КНДР провели переговоры в Стокгольме. По их окончании северокорейская сторона заявила о провале встречи и выразила разочарование США.
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Источник: korrespondent.net
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