Джулиани многое выяснил в ходе расследования в Украине – Трамп



Адвокат Рудольф Джулиани сумел многое выяснить во время проведения собственного антикоррупционного расследования в Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

По словам американского лидера, юрист собирается показать доклад на эту тему генеральному прокурору и Конгрессу.

"Он говорит, что у него есть много хороших сведений", – подчеркнул Трамп, отметив, что пока не общался с Джулиани насчет данной информации.

Напомним, в США запустили процедуру импичмента Трампа из-за скандала вокруг его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына экс-вице президента Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Трамп и Зеленский отрицают давление в ходе разговора.

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Источник: korrespondent.net