Борис Джонсон пообещал ввести три типа виз



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен создать новую систему контроля границ и три вида рабочих виз в случае победы на досрочных выборах 12 декабря, передает Sunday Times.

По его словам, людям, имеющим серьезные заслуги на научном, культурном или предпринимательском уровне, будет выдаваться виза типа Исключительный талант.



Второй тип виз коснется квалифицированных работников, которые имеют предложения о работе на территории страны.

В третий вид войдут трудовые мигранты с низким уровнем профессиональных навыков. При этом этим людям будет тяжело получить вид на жительство в отличие от представителей первой и второй категории.

Джонсон отметил, что новая система будет опираться на австралийский опыт и поможет вернуть контроль над государственными границами после выхода Великобритании из состава Европейского Союза. Новые меры нацелены на снижение числа трудовых мигрантов в стране, но радикальный характер носить не будут.

Напомним, 28 октября британский премьер Борис Джонсон официально принял предложение ЕС о продлении процесса Brexit до 31 января 2020 года после того, как парламент не поддержал его соглашение о выходе.

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Источник: korrespondent.net