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08. 12. 2019

Северная Корея провела "очень важное" испытание


Северная Корея заявила в воскресенье, 8 декабря, что провела очень важное испытание на своем космодроме Sohae, что окажет ключевое влияние на стратегическое положение страны, передает ЦТАК.
 
Отмечается, что испытания прошли днем 7 декабря, их результат был доложен в Центральный комитет правящей Рабочей партии КНДР.
 
"Результаты теста окажут «важное влияние на изменение стратегической позиции КНДР в ближайшем будущем", - говорится в сообщении.
 
О каких испытаниях идет речь, не сказано. 

Ранее сообщалось, что КНДР подготовила новые площадки для запуска ракет. Лидер КНДР Ким Чен Ын намекнул на подготовку к войне. В ходе учений он напомнил о важности готовности Северной Кореи к боевым действиям.

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Источник: korrespondent.net
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