Северная Корея провела "очень важное" испытание

Северная Корея заявила в воскресенье, 8 декабря, что провела очень важное испытание на своем космодроме Sohae, что окажет ключевое влияние на стратегическое положение страны, передает ЦТАК.
Ранее сообщалось, что КНДР подготовила новые площадки для запуска ракет. Лидер КНДР Ким Чен Ын намекнул на подготовку к войне. В ходе учений он напомнил о важности готовности Северной Кореи к боевым действиям.
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Источник: korrespondent.net
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