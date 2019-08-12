Северная Корея провела "очень важное" испытание



Северная Корея заявила в воскресенье, 8 декабря, что провела очень важное испытание на своем космодроме Sohae, что окажет ключевое влияние на стратегическое положение страны, передает ЦТАК.

Отмечается, что испытания прошли днем 7 декабря, их результат был доложен в Центральный комитет правящей Рабочей партии КНДР.

"Результаты теста окажут «важное влияние на изменение стратегической позиции КНДР в ближайшем будущем", - говорится в сообщении.

О каких испытаниях идет речь, не сказано.

Ранее сообщалось, что КНДР подготовила новые площадки для запуска ракет. Лидер КНДР Ким Чен Ын намекнул на подготовку к войне. В ходе учений он напомнил о важности готовности Северной Кореи к боевым действиям.

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Источник: korrespondent.net