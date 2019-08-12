В Мексике желающий справить нужду мужчина убил прохожих

В Мехико мужчина устроил стрельбу неподалеку от резиденции президента, в результате происшествия погибли четыре человека, передает Reuters.
Прибывшие на место полицейские потребовали от нападавшего сдаться, но он оказал сопротивление и был ликвидирован.
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Напомним, ранее в Багдаде неизвестные открыли стрельбу по протестующим, в результате чего погибли 25 человек.
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Источник: korrespondent.net
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