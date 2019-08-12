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08. 12. 2019

В Мексике желающий справить нужду мужчина убил прохожих


В Мехико мужчина устроил стрельбу неподалеку от резиденции президента, в результате происшествия погибли четыре человека, передает Reuters.
 
По данным полиции, жители одного из домов сделали замечание мужчине, который хотел справить нужду во дворе. После этого он открыл стрельбу.

Прибывшие на место полицейские потребовали от нападавшего сдаться, но он оказал сопротивление и был ликвидирован.
 
В результате происшествия помимо стрелявшего погибли три человека, еще двое получили ранения.

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Напомним, ранее в Багдаде неизвестные открыли стрельбу по протестующим, в результате чего погибли 25 человек.

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Источник: korrespondent.net
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