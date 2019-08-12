Не менее 43 человек стали жертвами пожара на фабрике в Нью-Дели. Об этом сообщает The Times of India в воскресенье, 8 декабря.

Отмечается, что спасти удалось около 50 человек, при этом в здании все еще могут оставаться люди. Большинство погибших и пострадавших – работники фабрики. Они спали, когда здание загорелось. Люди задохнулись в дыму.

По данным властей, в здании размещалось производство сумок, рюкзаков и других предметов, также помещение использовалось для хранения бутылок и других пластиковых материалов.

К настоящему моменту пожар удалось потушить.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в Twitter отреагировал на пожар, который он охарактеризовал как "чрезвычайно ужасный".

"Мои мысли с теми, кто потерял своих близких. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. Власти оказывают всю возможную помощь на месте трагедии", – написал он.

Cмотрите фотогалерею: В Индии при пожаре на фабрике погибли более 40 человек

Ранее на этой неделе в Судане на керамической фабрике 24 человека погибли, еще десятки получили ранения в результате крупного пожара. Причиной возгорания стал взрыв газовых баллонов.

Также в Китае произошел пожар на фабрике по производству предметов первой необходимости в провинции Чжэцзян. Тогда погибли 19 человек.

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Источник: korrespondent.net