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08. 12. 2019

В Житомирской области полицейский насмерть сбил велосипедиста

В городе Чуднов полиция установила личность водителя, который совершил смертельный наезд на велосипедиста. Подозреваемым оказался работник местного отделении полиции, сообщило накануне управление Нацполиции в Житомирской области в воскресенье, 8 декабря.

Инцидент произошел вечером в пятницу на улице Соборной. Водитель автомобиля Volkswagen Transporter совершил наезд на велосипедиста и сразу уехал.

"От полученных травм пострадавший, как выяснилось 64-летний житель с. Короченки погиб. по данному факту было начато уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ст.286 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Полиции удалось установить личность водителя, используя материалы с камер наблюдения, зафиксировавших автомобиль.

"В дальнейшем выяснилось личность подозреваемого, который использует этот автомобиль. Им оказался 35-летний житель села Дубище Чудновского района, работник местного отделения полиции. Сейчас он дает показания следователям, а от выполнения служебных обязанностей отстранен. Все собранные материалы передаются в территориальное управление ГБР для дальнейшего расследования", – рассказали в полиции.

Ранее в Запорожской области пьяный коп сбил женщину-инвалида. Полицейский за рулем авто марки Daewoo в нетрезвом состоянии совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

А 9 ноября в Кропивницком сотрудник полиции совершил наезд на пешехода. От полученных травм мужчина скончался.

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Источник: korrespondent.net
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