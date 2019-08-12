Разумков: От успеха переговоров в Париже зависит будущее страны

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что от успеха переговоров в рамках "нормандской встречи" зависит будущее страны.

"Завтра состоятся переговоры в нормандском формате и от их успешности зависит будущее страны. В этот день не должно быть политики и борьбы - только государственная позиция для Украины", - написал Разумков на своей странице в Facebook.

Спикер парламента также заявил, что "красные линии" в ходе переговоров "нормандской четверки" будут соблюдены, а украинские территории - возвращены.

В свою очередь пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Украина "летит в Париж с очень сильной позицией".

"У нас есть сильные союзники - Германия и Франция, у нас есть поддержка на международной арене, в том числе и от США и Великобритании. Но самый важный наш союзник - это украинский народ, который не хочет войны", - заявила она.

"10 декабря война в Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от "Нормандии" могут принести послевкусие разочарование. Когда скепсис и страхи выводят людей на митинги против вымышленной "капитуляции", давайте охладите пыл и вспомним, что все мирные инициативы Владимира Зеленского сопровождались протестными акциями", - подчеркнула Мендель.

Напомним, что ранее Разумков собирал лидеров парламентских фракций для обсуждения предстоящей нормандской встречи.

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Источник: korrespondent.net