В храмах ПЦУ помолились за победу Украины

Во всех храмах Православной Церкви Украины после Божественной литургии провели молитвы за установление справедливого мира и победу Украины.

"Во всех храмах молились и за то, что мы объявляли, и брали дополнительные молитвы. Возглавлял литургию Митрополит", - сообщил диакон ПЦУ Михаил Омельян в комментарии Hromadske.

Провести молитвы распорядился предстоятель ПЦУ Епифаний. "Накануне важных международных переговоров в Париже, которые будут касаться дальнейшей судьбы нашей страны, возлагаем большие надежды на всемилостивого господа. Единственными устами и единым сердцем завтра во всех уголках Украины будем молиться за справедливый мир и победу для нашего народа и нашего государства", - отмечалось в распоряжении митрополита. Напомним, что на Майдане Независимости в Киеве проходит вече под названием Красные линии для Зеленского. Несколько тысяч человек протестуют против возможной сдачи интересов Украины на переговорах в нормандском формате.

Источник: korrespondent.net