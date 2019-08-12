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08. 12. 2019

В храмах ПЦУ помолились за победу Украины

 
Во всех храмах Православной Церкви Украины после Божественной литургии провели молитвы за установление справедливого мира и победу Украины.
 
 "Во всех храмах молились и за то, что мы объявляли, и брали дополнительные молитвы. Возглавлял литургию Митрополит", - сообщил диакон ПЦУ Михаил Омельян в комментарии Hromadske.
 
Провести молитвы распорядился предстоятель ПЦУ Епифаний.
 
"Накануне важных международных переговоров в Париже, которые будут касаться дальнейшей судьбы нашей страны, возлагаем большие надежды на всемилостивого господа. Единственными устами и единым сердцем завтра во всех уголках Украины будем молиться за справедливый мир и победу для нашего народа и нашего государства", - отмечалось в распоряжении митрополита.
 
Напомним, что на Майдане Независимости в Киеве проходит вече под названием Красные линии для Зеленского. Несколько тысяч человек протестуют против возможной сдачи интересов Украины на переговорах в нормандском формате.
 
 
 

Источник: korrespondent.net
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