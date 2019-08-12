Руководить Укрзализницей может и не железнодорожник - министр

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал о своем видении того, кто может возглавить Укрзализныцю, если там произойдет смена руководства.

По его словам, это не обязательно может быть железнодорожник, но в команде главы УЗ такие люди быть должны.

"И да, и нет. Это то же, что говорить, что тут, на моем месте, должен быть глубокий транспортник. Ни я, ни Омелян, ни Пивоварский… никто не был глубоким транспортником. И все работало. И будет только лучше. Да, в команде главы компании точно должны быть железнодорожники. Но менеджер - это тот, кто из тех решений, которые тебе предлагают профессионалы, в том числе железнодорожники, может принимать самые правильные", - отметил министр в интервью ЦТС.

При этом он считает, что это не обязательно должен быть гражданин Украины, но уточняет: "Могут быть и экспаты. Но проблема в том, что экспаты не знают наших проблем, поэтому превращаются в красивый, суперграмотный фасад. Поэтому, если на высшем и среднем уровне нет людей, которые понимают кто, есть кто, то это превращается в большую проблему".

Криклий ожидает, что наблюдательный совет Укрзализныци рассмотрит вопрос увольнения главы правления компании Евгения Кравцова уже на следующей неделе.

Напомним, что сумма необходимых инвестиций в развитие Укрзализныци, по оценке госкомпании, составляет 6 миллиардов долларов.

Источник: korrespondent.net