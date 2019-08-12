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08. 12. 2019

На Житомирщине полицейский сбил насмерть велосипедиста и скрылся

 
В Чуднове Житомирской области правоохранители задержали полицейского, который насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места аварии, сообщили в полиции Житомирской области.
 
64-летний велосипедист от полученных травм погиб.
 
Сбежавшим водителем оказался 35-летний работник местного отделения полиции. Его отстранили от работы, а материалы дела передали в Государственное бюро расследований.
 
Напомним, что в ночь на субботу, 7 декабря, в Николаеве произошло столкновение легкового автомобиля и такси, а результате чего погибли два человека, еще двое были травмированы.

Источник: korrespondent.net
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