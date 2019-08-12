На Житомирщине полицейский сбил насмерть велосипедиста и скрылся

В Чуднове Житомирской области правоохранители задержали полицейского, который насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места аварии, сообщили в полиции Житомирской области.

64-летний велосипедист от полученных травм погиб.

Сбежавшим водителем оказался 35-летний работник местного отделения полиции. Его отстранили от работы, а материалы дела передали в Государственное бюро расследований.

Напомним, что в ночь на субботу, 7 декабря, в Николаеве произошло столкновение легкового автомобиля и такси, а результате чего погибли два человека, еще двое были травмированы.

Источник: korrespondent.net