Уголовный суд Гааги опубликовал ежегодный отчет о результатах предыдущих расследований, в частности по иску Украины против Российской Федерации, сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Международного уголовного суда.

В течение следующего года суд будет собирать дополнительную информацию относительно соответствующего иска, взаимодействовать с украинскими властями, представителями гражданского общества и другими заинтересованными лицами.

Кроме того, суд продолжит рассматривать обвинения в новых преступлениях, которые были совершены в Украине. Напомним, ранее уже экс-заместительница министра иностранныз дел Елена Зеркаль заявляла, что Россия будет отвечать в Гаагском суде по всем обвинениям в финансировании терроризма и расовой дискриминации в оккупированном Крыму. Тогда же она отметила, что суд ООН не допустил попытку России уклониться от ответственности. МИД отчитался о состоянии судебных исков против РФ

Источник: korrespondent.net