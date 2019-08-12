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08. 12. 2019

Обнародован отчет суда по иску Украины против РФ

Уголовный суд Гааги опубликовал ежегодный отчет о результатах предыдущих расследований, в частности по иску Украины против Российской Федерации, сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Международного уголовного суда.
 
В течение следующего года суд будет собирать дополнительную информацию относительно соответствующего иска, взаимодействовать с украинскими властями, представителями гражданского общества и другими заинтересованными лицами.
 
 
Кроме того, суд продолжит рассматривать обвинения в новых преступлениях, которые были совершены в Украине.
 
Напомним, ранее уже экс-заместительница министра иностранныз дел Елена Зеркаль заявляла, что Россия будет отвечать в Гаагском суде по всем обвинениям в финансировании терроризма и расовой дискриминации в оккупированном Крыму. Тогда же она отметила, что суд ООН не допустил попытку России уклониться от ответственности.
 
МИД отчитался о состоянии судебных исков против РФ
 

Источник: korrespondent.net
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