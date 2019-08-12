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08. 12. 2019

Опубликован график Зеленского на саммите в Париже

 
Президент Украины Владимир Зеленский перед началом саммита "нормандской четверки" проведет встречу с лидерами Франции и Германии, сообщает Европейская правда.
 
Согласно графику, предоставленному в офисе президента, Зеленский прибудет в Елисейский дворец в 14:55 по местному времени (15:55 по Киеву).
 
 
В 15:05 запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а в 15:30 - с канцлером Германии Ангелой Меркель.
 
В графике, предоставленном Офисом президента, нет встречи с Путиным, но в Кремле ранее сообщали о намерении российского президента провести короткую беседу с Зеленским.
 
Официально двустороннюю встречу с Путиным анонсировала только немецкая сторона.
 
В 16:00 должна начаться встреча лидеров стран-участниц Нормандского формата, а на 18:45 запланирована встреча с представителями СМИ. Согласовано проведение совместной пресс-конференции четырех лидеров.
 
Напомним, встреча лидеров Германии, Франции, Украины и России состоится в Париже 9 декабря. Это - первый "нормандский саммит" с осени 2016 года. Перед саммитом канцлер Германии Ангела Меркель проведет отдельные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.
 

Источник: korrespondent.net
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