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08. 12. 2019

На Банковой собирается митинг, ставят палатки

 
К Офису президента на Банковой стягиваются люди, активисты установили несколько палаток и намерены остаться на ночь, сообщает Украинская правда.
 
Активисты хотели поставить сцену напротив здания ОПУ, но им помешали правоохранители. Также правоохранители не пустили фуру с табличкой Телевидение Украины, внутри которой находится каркас для шатра.
УП
Позже активистам удалось установить несколько шатров и палаток. Также принесли бочки и генераторы. Полиция не вмешивается. В акции участвуют несколько тысяч человек.
 
Акция приурочена к саммиту Нормандской четверки в понедельник, где предположительно президент Владимир Зеленский встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.
 
Организаторы и активисты хотят предупредить украинские власти о недопустимости капитуляции в рамках Нормандского саммита.
 
Напомним, что ранее в Киеве и других городах Украины прошло вече под названием Красные линии для Зеленского. 
 
Опубликован график Зеленского на саммите в Париже
 
 
 

Источник: korrespondent.net
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