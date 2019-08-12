На Банковой собирается митинг, ставят палатки

К Офису президента на Банковой стягиваются люди, активисты установили несколько палаток и намерены остаться на ночь, сообщает Украинская правда.
Активисты хотели поставить сцену напротив здания ОПУ, но им помешали правоохранители. Также правоохранители не пустили фуру с табличкой Телевидение Украины, внутри которой находится каркас для шатра.
Позже активистам удалось установить несколько шатров и палаток. Также принесли бочки и генераторы. Полиция не вмешивается. В акции участвуют несколько тысяч человек.
Акция приурочена к саммиту Нормандской четверки в понедельник, где предположительно президент Владимир Зеленский встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.
Организаторы и активисты хотят предупредить украинские власти о недопустимости капитуляции в рамках Нормандского саммита.
Напомним, что ранее в Киеве и других городах Украины прошло вече под названием Красные линии для Зеленского.
Опубликован график Зеленского на саммите в Париже
Источник: korrespondent.net