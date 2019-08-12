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08. 12. 2019

Большинство немцев откажутся от новогодней иллюминации ради климата

 
Большинство немцев собираются уменьшить использование праздничной подсветки во время рождественских и новогодних праздников из соображений защиты климата, об этом свидетельствуют результаты опросы, проведенного для агентства DPA.
 
По данным исследования, в общей сложности 57% опрошенных заявили, что они уменьшат использование рождественского освещения или даже вообще не будут использовать его.
 
11% респондентов заявили, что обойдутся без новогодних огней в этом году из-за проблем с климатом, а 10% заявили, что намерены делать так в будущем.
 
Тем не менее, 35% сказали, что отказ он новогодней иллюминации для них не вариант.
 
Мнения разделились относительно того, должно ли быть меньше подобного освещения на зданиях и на улицах – 44% выступили "за" и столько же – против.
 
Напомним, что в Мадриде прошел многотысячный марш с требованием принять меры по борьбе с климатическими изменениями. В нем приняли участие шведская экоактивистка Грета Тунберг, представители индейских народов и организаций Greenpeace, Экологи в действии, Альянс за климат, 2020 Восстание за климат, движения Пятницы ради будущего.

Источник: korrespondent.net
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