Украина без газа из РФ не замерзнет - Гончарук

Премьер Алексей Гончарук уверяет, что в Украине этой зимой не будет энергетического кризиса, независимо от результатов переговоров с российским Газпромом,

"Украина обеспечена и газом, и углем, и всеми необходимыми ресурсами, чтобы спокойно пройти эту зиму. Вообще об этой зиме речь не идет. Мы заранее позаботились о том, чтобы Украине ничего в энергетическом плане не угрожало в ближайшее время", - отметил Гончарук Источник: Гончарук в эфире ТСН.Тиждень на канале 1+1.

Премьер подчеркнул, что Украине нужен долгосрочный контракт на 10 лет на транзит российского газа в Европу "с достаточными объемами газа, чтобы обеспечить энергетическую безопасность в Европе".

По его словам, этот контракт имеет и политический компонент, и компонент безопасности.

Гончарук подчеркнул, что позиция Европы в отношении транзита совпадает с позицией Украины, и это является весомым аргументом в переговорах с Газпромом.

В то же время он признал, что "этих аргументов может не хватить", поскольку РФ руководствуется не экономическими, а политическими факторами.

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что для достижения соглашения относительно транзита российского газа Украина должна отказаться от решения Стокгольмского арбитража о долгах Газпрома.

Известно, что газовый вопрос могут обсудить во время встречи президентов Украины Владимира Зеленского и РФ Владимира Путина на переговорах в нормандском формате 9 декабря в Париже.

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Источник: korrespondent.net