В полиции посчитали людей на Майдане и Банковой

В акции Красные линии для Зеленского на Майдане Независимости в Киеве в воскресенье, 8 декабря, приняли участие 8 тысяч человек. На митинге, который проходит на улице Банковой возле Офиса президентом вечером, присутствуют около 2 тысяч человек, сообщили в полиции Киева.

"Анонсированное сегодня мероприятие на столичном Майдане Независимости закончилось. В нем приняли участие около 8 тысяч граждан. Во время мероприятий на Майдане Независимости грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано: на одного человека составили админпротокол за мелкое хулиганство. Сейчас под Офисом президента на ул. Банковой массовые мероприятия продолжаются. В настоящее время в них принимают участие около 2 тысяч человек", - заявили в полиции.

В центре Киева несут службу полицейские, нацгвардийцы и сотрудники ГСЧС. Всего в течение дня на охрану правопорядка в Киеве заступило полторы тысячи правоохранителей.

Чтобы не допускать конфликтных ситуаций, на акции работают представители полиции диалога.

Напомним, что с 19 часов на Банковой проходит митинг, участники поставили несколько палаток и намерены остаться на ночь.

Источник: korrespondent.net