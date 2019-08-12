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08. 12. 2019

В полиции посчитали людей на Майдане и Банковой

 
В акции Красные линии для Зеленского на Майдане Независимости в Киеве в воскресенье, 8 декабря, приняли участие 8 тысяч человек. На митинге, который проходит на улице Банковой возле Офиса президентом вечером, присутствуют около 2 тысяч человек, сообщили в полиции Киева.
 
"Анонсированное сегодня мероприятие на столичном Майдане Независимости закончилось. В нем приняли участие около 8 тысяч граждан. Во время мероприятий на Майдане Независимости грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано: на одного человека составили админпротокол за мелкое хулиганство. Сейчас под Офисом президента на ул. Банковой массовые мероприятия продолжаются. В настоящее время в них принимают участие около 2 тысяч человек", - заявили в полиции.
 
В центре Киева несут службу полицейские, нацгвардийцы и сотрудники ГСЧС. Всего в течение дня на охрану правопорядка в Киеве заступило полторы тысячи правоохранителей.
 
Чтобы не допускать конфликтных ситуаций, на акции работают представители полиции диалога.
 
Напомним, что с 19 часов на Банковой проходит митинг, участники поставили несколько палаток и намерены остаться на ночь.
 

Источник: korrespondent.net
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