Холодницкий рассказал о переписке с пранкером

Глава специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что переписывался с пранкером, который называет себя Джокер, и тот пообещал ему предоставить собранную информацию.

"Он представился Джокером. Тоже написал с фотографии Генпрокурора, сказал, что у него есть куча информации. На мою просьбу выдать ее нормально, в официальном порядке, он сказал, что еще не время, но он это обязательно сделает", - сказал Холодницкий в комментарии программе Факти Тижня на канале ICTV.

Также Холодницкий заявил, что ему стало известно о попытках пранкера разыграть народных депутатов от его имени. В частности, от имени главы САП неизвестный писал нардепу от фракции Слуга народа Юрия Корявченкову. Но пранк не удался, у Корявченкова был настоящий номер Холодницкого. К тому же пранкер писал на русском языке, а глава САП говорит, что использует только украинский язык в переписке.

По мнению Холодницкого, пранки в украинской политике - тренд 2019 года, и за ними может стоят не один человек, а целая команда.

При этом использовать материалы пранкера в уголовных производствах пока невозможно, почдеркнул прокурор.

Напомним, что пранкер, который называет себя Джокер, от имени Генпрокурора Руслана Рябошапки и главы офиса президента Андрея Богдана пишет народным депутатам, чиновниками правительства и мэром украинских городов. Среди его жертв нардепы Богдан Яременко, Михаил Радуцкий, Николай Тищенко, Владимир Вятрович и другие.

Радуцкий и Тищенко обсуждали с Джокером доплаты нардепам "в конвертах", после чего правоохранителей призывали проверить эти факты. Заместительницу министра инфраструктуры Александру Клитину после переписки с пранкером уволили с должности.

Нардеп пришел в Раду в маске Джокера

Источник: korrespondent.net