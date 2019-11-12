В ЕС готовы к остановке транзита газа через Украину

Польша готова к прекращению транзита российского газа в ЕС через Украину с 1 января 2020 года. Об этом заявили в нефтегазовой компании PGNIG.

"В такой ситуации национальная добыча, запасы в хранилищах, а также возможности импорта, в том числе через Белоруссию, дают в сумме 25,6 миллиарда кубометров газа в год, с расходом 19 миллиардов", - пояснили в компании.

Поставки также могут прекратиться 18 мая 2020 года, когда истекает контракт между Газпромом и оператором трубопровода в Польше EuRoPol Gaz на транзит российского газа в Западную Европу по газопроводу Ямал-Европа.

"В случае отключения поставок по газопроводу Ямал и реверсных поставок из Германии, возможности поставок (газа в Польшу – ред.) будут на уровне 33,1 миллиарда кубометров в год. Этот объем будет состоять из поставок российского газа через Белоруссию и Украину, через терминал СПГ, поставок из ЕС другим путем, нежели чем через Ямал, национальной добычи и запасов", - говорится в сообщении.

В PGNIG заявили, что если транзит газа прекратится и 1 января, и 18 мая, то возможности поставок газа в Польшу составят 28,6 миллиарда кубометров.

В компании уточнили, что в 2019 году потребление газа в Польше составит около 19 миллиардов кубометров, в том числе четыре миллиарда кубометров – собственной добычи, девять миллиардов кубов - закупленные в России, 3,5 миллиарда - закупленного в ЕС и 2,5 миллиарда - приобретенного в качестве СПГ.

Министр экономики Словакии Петер Жига сообщил, что страна также готовится к варианту с прекращением транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. По его словам, прекращение транзита газа вполне правдоподобно, так как нынешний контракт был заключен в результате последнего серьезного газового кризиса.

"В данный момент я вижу так, что мы скорее ближе к кризису, то есть к тому, что РФ прекратит подачу газа через Украину, а мы должны будем принять все те меры, которые мы все последние 10 лет готовили. Мы должны будем обеспечить поставки газа для семей и предприятий Словакии", - добавил Жига.

На прошлой неделе сообщалось, что Газпром увеличил транзит газа через территорию Украины практически до максимума – 302 млн кубометров.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что на встрече с Владимиром Путиным в Париже вопрос транзита газа был разблокирован. Украина и Россия договорились продолжать переговоры по газовому вопросу.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net