По всей Дании проходит спецоперация из-за подготовки теракта

В Дании полиция проводит масштабную спецоперацию по всей стране из-за подозрения о возможной подготовке террористического акта. Об этом в среду, 11 декабря, сообщает Reuters.

Местная полиция заявляет, что по всей стране проходят операции, связанные с возможной подготовкой теракта по исламистским мотивам.

"В настоящее время полиция проводит масштабные действия", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что спецслужбы совместно с правоохранителями позже проведут пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах двух человек задержали по подозрению в подготовке теракта.

Также сообщалось, что в Турции задержаны 25 родственников аль-Багдади. Близкие террориста задержаны на территории Турции.

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Источник: korrespondent.net