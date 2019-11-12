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11. 12. 2019

Большинство украинцев уверены в стабильности гривны - опрос

 
Украинцы оптимистично настроены на курс гривны в ближайшие пол года, о чем свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.
 
По данным опроса, треть (31%) опрошенных считают, что гривна по отношению к паре доллар/евро будет укрепляться, еще столько же (30%) ожидают, что останется в нынешних пределах валютных колебаний. Снижение курса гривны (или рост доллара) прогнозируют 12% украинцев.
 
Опрос проводился с 25 октября по 5 ноября этого года. Были опрошены 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. 
 
Корреспондент публиковал курс валют на четверг, 12 декабря.
 
Еще сообщалось, что в Кабмине считают фантастическим сценарий укрепления гривны до 20 за доллар, но допускают такую возможность в случае роста притока инвестиций выше 10 миллиардов долларов.

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Источник: korrespondent.net
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