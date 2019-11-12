Лента RSS
Подписаться на ленту
12 декабря 2019, четверг, 00:10
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,34
11. 12. 2019

Киев готовит план изменений минских соглашений

 
Украина подготовит план изменений в минские соглашения перед следующей встречей в нормандском формате, которая должна состояться в марте 2020 года, заявил в эфире на hromadske представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников.
 
"Мы точно напишем эти предложения (до следующей нормандской встречи — ред.), они даже были в инициативах президента готовы. Но за те четыре месяца мы ожидаем, что даже те домашние задания, о которых договорились стороны ... можно сделать до марта", — рассказал Резников.
 
Он убежден, что действующие соглашения нужно пересмотреть для того, чтобы они сработали.
 
Подготовленную редакцию соглашений потом хотят обсудить с политическими советниками и министрами иностранных дел четырех стран.
 
Как сообщалось, канцлер Германии приветствует предложения президента Украины по изменению минских договоренностей.
 
Напомним, участники встречи нормандской четверки 9 декабря договорились по ряду вопросов и приняли итоговое коммюнике.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Не так страшен торт, как количество свечек.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.