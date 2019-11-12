На Харьковщине педофил получил срок за развращение 7-летнего ребенка

В Харьковской области 68-летний мужчина получил 15 лет тюремного срока за изнасилование 7-летней девочки, о чем сообщает прокуратуры области в среду, 11 декабря.

Преступление произошло в июле 2016 года. Жертвой насильника стала малолетняя соседка.

"Обвиняемый не признал свою вину в совершении инкриминируемых ему преступных действий. С целью своего оправдания он вместе со своим защитником обжаловал указанный приговор в апелляционный суд. Однако, благодаря принципиальной позиции ювенальных прокуроров, Харьковским апелляционным судом указанную жалобу оставлено без удовлетворения, а обвинительный приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что изнасилование произошло, когда жена преступника находилась за границей. Он заманил двух 7-летних девочек в дом сладостями и играл с ними в развращающие игры, которые закончились изнасилованием.

О факте изнасилования почти сразу стало известно родителям девочки.

Напомним, полиция Киевской области задержала педофила из города Обухов, который подозревается в развращении несовершеннолетней девочки.

Ранее сообщалось, что первоклассник дал отпор педофилу в школьном туалете. Ребенок ударил мужчину, который напал на него в туалете одной из школ Киева. После этого мальчику удалось сбежать.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net