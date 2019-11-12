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11. 12. 2019

СМИ назвали дату переговоров Украины и РФ по газу

 
В пятницу, 13 декабря в австрийской столице пройдут российско-украинские переговоры по газу, о чем сообщил источник в дипломатических кругах в среду, 11 декабря, пишет УНН.
 
Состав делегаций с обеих сторон пока не сообщается.
 
Предыдущие российско-украинские переговоры по газу с участием министра энергетики РФ Александра Новака, министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, главы Газпрома Алексея Миллера, руководителей Нафтогаза и ООО Оператор газотранспортной системы Украины состоялись в Вене 28 ноября.
 
После переговоров в Нафтогазе сообщили, что на последнем раунде трехсторонних технических консультаций по газу было согласовано, что российская и украинская стороны в двустороннем формате должны начать обсуждать технические детали, а также попытаться найти решение проблемы с выполнением решений Стокгольмского арбитража.
 
Напомним, у Газпрома еще есть козыри в спорах с Нафтогазом. Об этом во вторник, 10 декабря, заявил глава НАК Андрей Коболев в Facebook.
 
Еще сообщалось, что по итогам встречи в Париже президент Владимир Зеленский заявил, что на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос транзита газа был разблокирован.

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Источник: korrespondent.net
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