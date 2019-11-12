Лента RSS
Подписаться на ленту
12 декабря 2019, четверг, 00:20
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,34
11. 12. 2019

Увеличилось число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии

 
Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии на острове Уайт-Айленд увеличилось до восьми человек, о чем сообщила местная полиция в среду, 11 декабря.
 
"Еще два человека умерли в результате извержения на острове Уайт-Айленд", - говорится в сообщении. 
 
По данным полиции, это были пострадавшие из числа эвакуированных, они умерли в больнице. Ранее правоохранительные органы информировали о шести жертвах.
 
Извержение вулкана началось на острове Уайт-Айленд, расположенном в заливе Пленти, в 270 км к югу от Окленда, в понедельник в 14:11 местного времени. 
 
В момент извержения в окрестностях и на острове находились 47 человек, судьба восьми из них по-прежнему неизвестна.
 
Ранее Корреспондент публиковал фото извержения вулкана в Новой Зеландии.
 
Напомним, извержение вулкана на острове Уайт-Айленд началось около 14.15 по местному времени (03.15 по киевскому времени). Уровень вулканической опасности был повышен до четвертого.
 
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Не так страшен торт, как количество свечек.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.